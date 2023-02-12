Авторам
8-800-333-86-44

Мы консультируем студентов и находим выход из проблемных ситуаций в учебе в Перми.

2700 экспертов ежегодно помогают 2 467 814 студентам

Круглосуточная поддержка Круглосуточная поддержка 24/7
Контроль качества Контроль качества услуг
Бесплатные корректировки Бесплатные корректировки

Как мы работаем?

Описание задачи

Вы описываете задачу

Поиск эксперта

Менеджер ищет эксперта по вашей проблеме и связывается с вами

Выполнение задания

После внесения предоплаты 25% эксперт приступает к выполнению задания

Готовая работа

После оплаты 100% услуга оказывается полностью

Смотрите наше видео и вы узнаете, как мы помогаем студентам на самом деле

2 минуты — четко и по делу!

Вас проконсультирует

Верный друг

Верный друг (Персональный менеджер)

  • Проследит за сроками
  • Проверит вашу работу на каждом этапе выполнения
  • Пустит в ход все свои скиллы, чтобы решить ваш вопрос
  • Найдёт лучшего эксперта для вашего задания
Незаменимый помощник

Незаменимый помощник (Сотрудник call-центраа)

  • Поможет оформить заявку
  • Проследит, как выполняется ваша работа
  • Подскажет, как пользоваться личным кабинетом
Умник

Умник (Автор)

  • Возьмётся за ваше задание
  • Расскажет и пояснит все нюансы задания
  • Объяснит, как решить проблему
  • Будет на связи, пока вы всё не поймёте
Гениальный сыщик

Гениальный сыщик (Сотрудник отдела контроля качества)

  • Проверит каждую запятую и точку
  • Проследит за выполнением норм, стандартом и ГОСТов
  • Укажет на ошибки и отправит на доработку
  • Проверит всю работу несколько раз в сервисах на антиплагиат

Отзывы студентов

Рейтинг
4,89 из 5 (24 741 голосов)
Первый раз заказывала на этом сайте. Цены приемлемые. Работу приняли и оценили, хорошо выполнили, спасибо большое.
Спасибо огромое,за вашу работу. Все сделанно отлично.Оперативно.
Автор постарался, не подвел. Крайне благодарен ему.
Работа была выполнена качественно и в срок, учли все пожелания. Оценена на отлично! Спасибо!
Качественно выполненная работа. Плюс была сделана в короткие строки. Спасибо автору и рекомендую его всем.
Все условия договора были выполнены на отлично. Работа сделана на отлично. Всё супер ,спасибо!
По данной работе, спасибо огромное автору, все было сделано вовремя, качественно, автор исправлял замечания руководител…
Все супер, быстро и качественно выполнили работу!
Работа выполнена в срок с высоким процентом оригинальности.Спасибо.
Благодарю за качество и оперативность проделанной вами работы
Все отзывы
14 554
Отзывов
2 119 398
Довольных студентов
2 467 814
Консультаций
4,9
Средний балл

Какие мы даём гарантии?

Сделай вовремя

Сделаем вовремя

Знаем, как для тебя важно вовремя получить работу. Твой личный менеджер проследит, чтобы работу выполнили в срок качественно.

Предоставим гарантию

Предоставим гарантию

Мы будем сопровождать тебя на всех этапах выполнения работы. Если понадобится, бесплатно внесем правки и поможем во время подготовки к экзамену.

Всегда на связи

Всегда на связи

Мы будем на связи 24/7, так что если возникнут вопросы, не стесняйся — задавай!

Сделаем качественно

Сделаем качественно

Наш отдел контроля качества проверит твою работу от и до, чтобы каждая запятая была на своём месте, каждый расчёт соответствовал ТЗ и каждая таблица была оформлена по ГОСТу.

Не забывайте, что у нас действует бессрочная гарантия на дипломные и диссертации и 2 месяца на остальные работы.