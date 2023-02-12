Мы консультируем студентов и находим выход из проблемных ситуаций в учебе в Перми.

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Менеджер ищет эксперта по вашей проблеме и связывается с вами
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Вас проконсультирует
Верный друг (Персональный менеджер)
- Проследит за сроками
- Проверит вашу работу на каждом этапе выполнения
- Пустит в ход все свои скиллы, чтобы решить ваш вопрос
- Найдёт лучшего эксперта для вашего задания
Незаменимый помощник (Сотрудник call-центраа)
- Поможет оформить заявку
- Проследит, как выполняется ваша работа
- Подскажет, как пользоваться личным кабинетом
Умник (Автор)
- Возьмётся за ваше задание
- Расскажет и пояснит все нюансы задания
- Объяснит, как решить проблему
- Будет на связи, пока вы всё не поймёте
Гениальный сыщик (Сотрудник отдела контроля качества)
- Проверит каждую запятую и точку
- Проследит за выполнением норм, стандартом и ГОСТов
- Укажет на ошибки и отправит на доработку
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из 5 (24 741 голосов)
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Сделаем вовремя
Знаем, как для тебя важно вовремя получить работу. Твой личный менеджер проследит, чтобы работу выполнили в срок качественно.
Предоставим гарантию
Мы будем сопровождать тебя на всех этапах выполнения работы. Если понадобится, бесплатно внесем правки и поможем во время подготовки к экзамену.
Всегда на связи
Мы будем на связи 24/7, так что если возникнут вопросы, не стесняйся — задавай!
Сделаем качественно
Наш отдел контроля качества проверит твою работу от и до, чтобы каждая запятая была на своём месте, каждый расчёт соответствовал ТЗ и каждая таблица была оформлена по ГОСТу.